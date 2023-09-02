1 Eylül On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! İşte 1 Eylül 2023 Cuma On Numara sonuçları! 1 Eylül On numara çekiliş sonuçları merak ediliyor. Peki 1 Eylül On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar..

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On numara çekilişi her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları olmak üzere haftada iki gün gerçekleşiyor. Bu haftanın ikinci on numara çekilişi için aramalar hız kazandı.

1 Eylül 2023 Pazartesi On numara çekiliş sonuçları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Şans oyunu tutkunları haftanın son çekilişi için arama motorlarında sık sık çekiliş sonuçlarını araştırıyor.

1 Eylül On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı?

Pazartesi ve Cuma akşamları olmak üzere haftada iki gün yapılan On Numara çekilişinin bu haftaki ikinci ve son çekilişi saat 20:00'de yapıldı

Noter huzurunda yapılacak olan 1 Eylül 2023 On Numara çekilişi sonuçlarının detaylarına aşağıdaki linki ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

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On Numara nasıl oynanır?

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın.

10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.