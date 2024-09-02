1 Eylül reyting sonuçları: MasterChef Türkiye, Üç Kağıtçı... 1 Eylül 2024 Pazar günü birbirinden güzel diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi...

Haber Merkezi

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

1 EYLÜL PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye”, 2. sırada Show TV’de ekrana gelen Türk sineması “Üç Kağıtçı”, 3.sırada “Now Ana Haber Hafta Sonu” yer aldı.

AB'de 1.sırada “Masterchef Türkiye”, 2.sırada Atv’de ekrana gelen “Kim Milyoner Olmak İster”, 3.sırada “Now Ana Haber Hafta Sonu” yer aldı.

ABC'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye”, 2.sırada “Now Ana Haber Hafta Sonu”, 3.sırada Kanal D’de ekrana gelen yabancı sinema “Jumanji Yeni Seviye” yer aldı.