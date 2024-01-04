1 kaşık ekleyin, köfteler sönmeyecek ve dağılmayacak...

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İçi sulu dışı kızarmış köfte yapmanın birkaç püf noktası vardır. Öncelikle iyi bir kıyma ve baharatlar iyice harmanlanmalıdır. Pişirirken dağılmasını önleyecek bu yöntemi de uygularsanız, tadından yenmez.
Dağılmayan ve sönmeyen köftelerin sırrı tek malzemede saklı.
Yoğururken mutlaka ekleyin, şeklinden ödün vermeyin.
İşte o detay...
Bir kaşık karbonat
Köfte harcına 1 kaşık karbonat eklemek hem kabarmasını hem de şeklini korumasını sağlar.
Karbonat, köfte malzemelerinin birbirine tutunmasını destekleyeceğinden dağılmasını engeller.
Aynı zamanda dışı kızarırken içi sulu kalır.