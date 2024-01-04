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1 kaşık ekleyin, köfteler sönmeyecek ve dağılmayacak...

1 kaşık ekleyin, köfteler sönmeyecek ve dağılmayacak... Köfte ustaları bile sırrını soracak! Dağılmayan köfte için ihtiyacınız olan tek malzeme var. Kızartırken parçalanmayacak, şekli bozulmayacak...