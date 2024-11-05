1 kaşık yetiyor! Sararmış yakaları anında beyazlatan yöntem...

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Gömlek yakasında oluşan sararmalar, özellikle beyaz gömlek kullanıcılarının sıkça karşılaştığı bir sorun.

Ter, toz ve cilt yağı gibi etkenlerle zamanla ortaya çıkan bu sararmalar, giysilere ne kadar özen gösterilse de kaçınılmaz hale gelebiliyor.

Gömlek yakalarındaki bu sararma sorununu çözmek için pahalı leke çıkarıcı ürünlere ihtiyacınız yok.

Neyse ki, evde kolayca uygulanabilecek bu etkili yöntem sayesinde bu inatçı lekelerle başa çıkabilirsiniz.

SARARMIŞ GÖMLEK LEKELERİNE SON

Sararmış gömlek yakalarını temizlemede en etkili yöntemlerden biri, karbonat ve beyaz sirke karışımı.

Bir çay kaşığı karbonat ve bir miktar sirkeyi karıştırıp sararan bölgeye uygulayarak birkaç dakika bekletin, ardından durulayın.

Bu karışım, hem lekenin kolayca çıkmasını sağlıyor hem de kumaşa zarar vermiyor.