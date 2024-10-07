1 kez ekin, 10 yıl rahat edin! Metabolizmayı şaha kaldıran meyve: Kilosu 200 TL Bir kez ekildiğinde tam 10 yıl boyunca hasat imkanı sunan bu mucizevi meyve, hem cebe hem de sağlığa dost! Ekeni resmen zengin ediyor.

Haber Merkezi

Ankara'da Gazi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü öğrencisi olan 21 yaşındaki Fatih Serin, girişimcilik dünyasına tarımsal üretimle adım attı.

Ailesinin Mersin'in Erdemli ilçesindeki kullanılmayan serasını değerlendirmek isteyen Serin, tropikal meyveler arasında yer alan ve çarkıfelek meyvesi olarak bilinen passiflorayı dikmeye karar verdi.

Bir arkadaşıyla birlikte bu projeyi hayata geçiren genç girişimci, hem üniversite eğitimi hem de tarımsal faaliyetlerle ilgilenerek farklı bir gelir kaynağı oluşturmayı planlıyor.

KİLOSU 200 TL

Mersin'de bir üniversite öğrencisi, örtü altında yetiştirdiği çarkıfelek meyvesinin (aşk meyvesi) ilk hasadını gerçekleştirdi.

Bu özel meyve, Türkiye'de hem tatlı hem de ekşi lezzetiyle dikkat çekiyor. Hasadın ardından meyvenin kilogram fiyatı 100 ile 200 lira arasında değişiyor.

3 TONA KADAR ÜRÜN ELDE EDİLİYOR

İHA’da yer alan habere göre; Yaklaşık 9 ay önce serasında bu tropikal meyveyi yetiştirmeye başlayan Serin, geleneksel ürünler olan domates ve fasulyenin yeterli getiri sağlamadığını belirterek alternatif arayışına girdiklerini ifade etti.

Serin, avokado ve mango gibi tropikal meyveleri denemeye karar verdiklerini, ancak en mantıklısı olarak çarkıfelek meyvesini seçtiklerini söyledi.

Serin, “Önceden burada domates ve fasulye gibi ürünler yetiştiriliyordu ancak bunlar yeterli getiri sağlamıyordu. Bu nedenle alternatif arayışına girdik ve avokado, mango gibi tropikal meyveleri denemeye karar verdik. En mantıklısı olarak çarkıfelek meyvesini seçtik. Avokado ekimi yaygınlaştığı için fiyatının düşeceğini öngördük. Şu anda çarkıfelek meyvesinin piyasası daha az bilindiği için iyi bir fırsat sundu. Mersin’de ilk olarak biz diktik ve ardından 3-4 çiftçi daha bu meyveyi ekmeye başladı.” dedi.

Antalya bölgesinde çarkıfelek meyvesinin daha fazla yetiştirildiğini ve ihracatının yavaş yavaş arttığını da belirten Serin, “Eğer kendiniz satmak isterseniz, kilogram başına 150 hatta 200 liraya kadar satabilirsiniz. Ayrıca, tane başına 15 ile 30 lira arasında fiyatlandırılabiliyor. Piyasada daha esnek bir fiyat hareketliliği söz konusu.” dedi.