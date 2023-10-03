1 litresi 10 milyon dolar... Sadece Malatya, Adana, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır'da yetişiyor! Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Malatya gibi illerde rastlanan kara akrep, son dönemlerin gözdesi oldu.

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Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Malatya gibi illerde rastlanan kara akrep, bölge halkının geçim kaynağı olmaya başladı.

Bu nadir canlının üreticiliğini yapmaya başlayanlar, ekonomik anlamda da ülkeye katkı sağlıyor.

Uzmanlar, bu ölümcül hayvanın tehlikesine dikkat çektikleri kadar değerine de dikkat çekiyor.

"Değerli ama ölümcül"

Akrep avcısı olarak bilinen Ali Yılmaz, "Bu çok değerli ve çok nadir; sürekli görülebilen bir hayvan değil. Sizi öldürebilir, bu çok ölümcül bir hayvandır." ifadelerini kullanarak insanların bu türden canlılara karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

1 litresi 10 milyon dolar

Ancak kara akreplerin tehlikeli yanlarından biri daha var: zehirleri. Kara akrebin zehri oldukça pahalıdır ve 1 litrelik bir miktarı 10 milyon dolardan satılıyor.

İlaç ve panzehir yapımında kullanılıyor

Bu zehir, Eskişehir'de ilaç ve panzehir yapımında kullanılıyor. Sağlık sektöründe önemli bir yere sahip olan bu zehir, özellikle panzehirlerin üretiminde kullanılarak zehir etkilerini tersine çeviriyor.

Ayrıca, Ali Yılmaz'a göre kara akreplerin başka faydaları da var. Akrebin üstündeki kitin tabakası, radyasyona karşı dirençlidir. Bu, potansiyel olarak nükleer kazalarda insanları radyasyondan koruma amacıyla kullanılabilir.