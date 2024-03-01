1 Mart 2024: TV'de bugün hangi maçlar var?

Haftanın son gününde birbirinden zorlu müsabakalar sporseverleri bekliyor.
Cuma günü oynanacak spor müsabakalarının hangi kanallarda yayınlanacağı sporseverler tarafından takip ediliyor.
1 Mart 2024 Cuma günü televizyonda yayınlanacak futbol maçları ve basketbol maçlarını sizler için derledik.
İşte 1 Mart 2024 maç programı...
Futbol maçları
20:00 Kasımpaşa - Sivasspor (beIN SPORTS 1)
20:00 Ümraniyespor - Altay (TRT Spor)
20:00 Al Hilal - Al Ittihad (TV8,5)
20:30 Hertha Berlin - Holstein Kiel (Tivibu Spor 3)
20:30 Schalke 04 - St Pauli (beIN SPORTS 3)
22:30 Freiburg - Bayern Münih (beIN SPORTS 4)
22:45 Lazio - Milan (S Sport 2)
23:00 Celta Vigo - Almeria (Tivibu Spor 2)
23:00 Monaco - PSG (beIN SPORTS 3)
Basketbol maçları
18:00 Darüşşafaka - Bahçeşehir Koleji (beIN SPORTS 5)
20:30 Bursaspor - Karşıyaka (beIN SPORTS 5)
20:45 Fenerbahçe Beko - Baskonia (S Sport 2)
22:30 Barcelona - Monaco (S Sport)