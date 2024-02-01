1 Şubat itiberiyle yürürlüğe girdi! Artık sadece Euro kullanılacak Kosova’da Sırpların çoğunlukta yaşadığı bölgelerde Sırp para birimi dinarın kullanımını yasaklayan karar 1 Şubat itibariyle yürürlüğe girdi.

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Kosova, Sırp para birimi dinarın kullanımına 1 Şubat itibariyle yasak getirdi

Kosova'da Sırpların çoğunlukta olduğu bölgelerde ödeme için Sırp dinarı kullanılıyor ve ülkede Sırbistan'a ait kurumlarda çalışanların maaşları, emekli maaşları, sosyal yardımlar ve çocuk yardımları da dinarla ödeniyordu.

Kosova'da 1 Şubat'tan itibaren nakit ödeme işlemlerinde sadece euro kullanılacak.

Kosova Merkez Bankası (BQK), ülke genelinde nakit ödeme işlemlerinde kullanılabilecek tek para biriminin euro olduğunu düzenleyen yönetmeliği geçtiğimiz haftalarda onaylamıştı.

1 Şubat'ta yürürlüğe giren yönetmelik ile Kosova Cumhuriyeti'ndeki ödeme sisteminde kullanılmasına izin verilen tek para birimi "euro" olarak belirlendi.

Euro dışındaki para birimleri, yalnızca fiziksel biçimde veya banka hesaplarında saklanabilecek, uluslararası ödemelerin yapılması ve döviz işlemleri için kullanılabilecek.