1 Şubat reyting sonuçları: İnci Taneleri reytingleri altüst etti 1 Şubat 2024 Perşembe günü birbirinden güzel diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi...

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

1 Şubat Perşembe reyting sonuçları

Total'de reyting listesinin ilk sırasında İnci Taneleri, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada İnci Taneleri özet yer aldı.

AB'de ise birinci sırada İnci Taneleri, ikinci sırada İnci Taneleri özet, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 listesinde de ilk sırada İnci Taneleri, ikinci sırada İnci Taneleri özet, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.