10 bini görecek! Asgari ücretlilere güzel haber...İkinci zam o tarihte hesaplarda! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ara zam konusunda tarih vererek açıklama yaptı. Emekli zammının ardından merakla beklenen asgari ücret artışı için konuşulan rakam 10 bin lira civarında oldu. İşte asgari zammına ilişkin son detaylar...

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En düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya çıkarılması ve emekli bayram ikramiyelerinin ise 2 bin liraya çıkarılmasından sonra asgari ücrete zam konusu da gündeme geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ara zam yapılıp yapılmayacağı hakkında soru yağmuruna tutuldu.

Asgari ücrete ara zam var mı? Asgari ücrete 2. zam ne zaman? Asgari ücrete zam gelecek mi? gibi sorular vatandaşın merak konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la AK Parti Genel Merkezi'nde görüşme gerçekleştirmeden önce konuşma yapan Bakan Bilgin, asgari ücrete zam yapılacak tarihi duyurdu.

Asgari ücret geçtiğimiz aralık ayında net 8 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Ara zammın ne kadar olacağı tartışılırken, 10 bin lira civarına geleceği de öngörüldü.

Peki, asgari ücret zammı ne zaman? İşte hesaplara yatacağı tarih...

Asgari ücrete zam göründü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, görüşme öncesinde basın mensuplarının “Asgari ücrete zam olacak mı?” sorusu üzerine Bakan Bilgin, “Asgari ücrete zam temmuzda” dedi.

TBMM Üyesi Muhammet Emin Akbaşoğlu, asgari ücret konusunda daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Asgari ücretle ilgili böyle bir ihtiyaç durumu söz konusu olursa Sayın Cumhurbaşkanımız gereğinin yapılacağını daha önce belirtmişti. Temmuz ayında da kademelendirmeye yönelik olarak, bütün çalışanlarımızın lehine gerekli düzenlemeleri yapacağımızdan kamuoyu emin olsun. Alım gücünü öncüleyerek insanlarımızın daha iyi bir yaşam koşuluna ulaşması için mücadele veriyoruz"