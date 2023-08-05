10 derece birden düşecek! Eyyam-ı Bahur sıcakları ne zaman bitecek? Türkiye'nin dört bir yanı Eyyam-ı Batur sıcakları ile boğuşuyor. Peki bu sıcak havalar ne zaman gidecek? İşte sıcaklıkların düşeceği o tarih..

Türkiye son günlerde Eyyam-ı Bahur sıcaklarıyla adeta kavruluyor. Hava sıcaklıklarının bazı bölgelerde 40 dereceleri aştığı şu günlerde vatandaşlar bezmiş durumda. Bilindiği üzere Eyyam-ı Bahur sıcakları her sene temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına denk gelmesiyle bilinir. Vatandaşlar çöl sıcaklarının etkisinin geçeceği tarihi araştırmaya başladı. Sıcaktan bunalanlar havaların serinleyeceği tarihi araştırıyor. Ülke genelindeki sıcak ve bunaltıcı havanın Salı gününe kadar sürmesi bekleniyor. Salı günü sıcaklıklar düşecek Uzman isimler hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren düşüşe geçeceğini öngörüyor. Salı günü tüm yurtta sıcaklıkların düşmesi bekleniyor.