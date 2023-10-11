10 Ekim reyting sonuçları: Yabani dizisi yine soluksuz izlendi! 10 Ekim 2023 Salı günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

10 Ekim Salı reyting sonuçları

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Yabani, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada ise Esra Erol'da yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Aile, üçüncü sırada Yabani yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Yabani, üçüncü sırada Aile yer aldı.