10 Eylül reyting sonuçları: Bir Gece Masalı zirveyi kaptı 10 Eylül 2024 Salı günü birbirinden güzel diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi...

Haber Merkezi

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

10 EYLÜL SALI REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada Atv’de izleyiciyle buluşan “Bir Gece Masalı”, 2. sırada TV8’de ekrana gelen “Masterchef Türkiye”, 3.sırada Atv’de yayınlanan “Müge Anlı Tatlı Sert” yer aldı.

AB'de 1.sırada “Bir Gece Masalı”, 2.sırada “Masterchef Türkiye”, 3.sırada “Müge Anlı Tatlı Sert” yer aldı.

ABC'de ise 1.sırada “Bir Gece Masalı”, 2.sırada “Masterchef Türkiye”, 3.sırada “Müge Anlı Tatlı Sert” yer aldı.