10 Temmuz 2023 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

Güncel vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Hem altın yatırımcıları hem altın almak isteyenler internette güncel altın fiyatları araştırması yapıyor.

Vatandaşlar arama motorlarında ' ne kadar' ve 'Çeyrek altın ne kadar' şeklindeki sorularına yanıt arıyorlar.

Peki, 10 Temmuz 2023 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları..

8 Temmuz 2023 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

Gram altın

Alış: 1.609,63 TL

Satış: 1.609,87 TL

Çeyrek altın

Alış: 2.605,23 TL

Satış: 2.606,40 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 10,789,00 TL

Satış: 10.952,00 TL

Yarım altın

Alış: 5.194,17 TL

Satış: 5.332,80 TL

Altın ons

Alış: 1.923,63 Dolar

Satış: 1.924,04 Dolar