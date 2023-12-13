100 bini olan hesaba atıyor! Günlük kazancı dudak uçuklattı

Yeni ekonomik planları doğrultusunda ilerleyen Merkez Bankası, faiz artırımına gitmekten çekinmiyor.
Politika faizlerinin artmasıyla birlikte bankalar da mevduat faizlerini yükseltiyor.
Son 20 yılın en yüksek seviyelerindeki mevduat faizleri, 32 günün sonunda ciddi bir kazanç sağlıyor.
Yüzde 45'i bulan faizlerin getirisi, asgari ücreti adeta solluyor.
Vatandaşlar, birikimlerini bu hesaplarda değerlendirmek istiyor.
İşte 100 bin liranın 32 günlük faiz kapsamında günlük kazancı...
Alternatif Bank
Vade Sonu Bakiye 103.914,52 TL
Faiz Oranı %47,00
Net Kazanç 3.914,52 TL
Günlük Getiri 122,31 TL
DenizBank
Vade Sonu Bakiye 103.831,23 TL
Faiz Oranı %46,00
Net Kazanç 3.831,23 TL
Günlük Getiri 119,71 TL
Odeabank
Vade Sonu Bakiye 103.747,95 TL
Faiz Oranı %45,00
Net Kazanç 3.747,95 TL
Günlük Getiri 117,09 TL
TEB
Vade Sonu Bakiye 103.747,95 TL
Faiz Oranı %45,00
Net Kazanç 3.747,95 TL
Günlük Getiri 117,09 TL
Akbank
Vade Sonu Bakiye 103.581,37 TL
Faiz Oranı %43,00
Net Kazanç 3.581,37 TL
Günlük Getiri 111,9 TL
N Kolay
Vade Sonu Bakiye 103.498,08 TL
Faiz Oranı %42,00
Net Kazanç 3.498,08 TL
Günlük Getiri 109,31 TL
ING Bank
Vade Sonu Bakiye 103.498,08 TL
Faiz Oranı %42,00
Net Kazanç 3.498,08 TL
Günlük Getiri 109,31 TL
Garanti BBVA
Vade Sonu Bakiye 103.414,79 TL
Faiz Oranı %41,00
Net Kazanç 3.414,79 TL
Günlük Getiri 106,68 TL
QNB Finansbank
Vade Sonu Bakiye 103.289,86 TL
Faiz Oranı %39,50
Net Kazanç 3.289,86 TL
Günlük Getiri 102,78 TL
Yapı Kredi
Vade Sonu Bakiye 102.540,27 TL
Faiz Oranı %30,50
Net Kazanç 2.540,27 TL
Günlük Getiri 79,3 TL
Türkiye İş Bankası
Vade Sonu Bakiye 102.498,63 TL
Faiz Oranı %30,00
Net Kazanç 2.498,63 TL
Günlük Getiri 78,06 TL
*Bankacılık faaliyetleri bankalara ve müşterilere göre farklılık gösterebilir.
Hesaplar ortalama olarak yapılmıştır.