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100 bini olan hesaba atıyor! Günlük kazancı dudak uçuklattı

100 bini olan hesaba atıyor! Günlük kazancı dudak uçuklattı Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararlarının akabinde mevduat faizleri zirveyi gördü. 100 bin liranın günlük getirisi ise dudak uçuklatacak kıvama geldi.