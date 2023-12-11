11 Aralık 2023 Pazartesi maç programı: Bugün hangi maçlar var?

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Futbolu ilgiyle takip edenler bugün oynanacak futbol maçlarının programını öğrenmek istiyor.
Futbolseverler Pazartesi günü oynanacak maçların programını öğrenmek için internette aramalarına hız verdi.
Pazartesi günü oynanacak maçların programını sizler için derledik. Bugün birbirinden zorlu ve keyifli maçlar sizleri bekliyor.
Peki, 11 Aralık 2023 Pazartesi günü hangi maçlar oynanacak? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..
Trendyol Süper Lig
20:00 Konyaspor - Sivasspor
20:00 Ankaragücü - Çaykur Rizespor
TFF 1. Lig
20:00 Altay - Boluspor
İspanya La Liga
23:00 Rayo Vallecano - Celta Vigo
İtalya Serie A
20:30 Empoli - Lecce
22:45 Cagliari - Sassuolo
Portekiz Premier Lig
23:15 Gil Vicente v Moreirense