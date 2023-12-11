11 Aralık 2023 Pazartesi maç programı: Bugün hangi maçlar var?
ensonhaber.com

Futbolu ilgiyle takip edenler bugün oynanacak futbol maçlarının programını öğrenmek istiyor.

Futbolseverler Pazartesi günü oynanacak maçların programını öğrenmek için internette aramalarına hız verdi.

Pazartesi günü oynanacak maçların programını sizler için derledik. Bugün birbirinden zorlu ve keyifli maçlar sizleri bekliyor.

Peki, 11 Aralık 2023 Pazartesi günü hangi maçlar oynanacak? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..

Trendyol Süper Lig

20:00 Konyaspor - Sivasspor

20:00 Ankaragücü - Çaykur Rizespor

TFF 1. Lig

20:00 Altay - Boluspor

İspanya La Liga

23:00 Rayo Vallecano - Celta Vigo

İtalya Serie A

20:30 Empoli - Lecce

22:45 Cagliari - Sassuolo

Portekiz Premier Lig

23:15 Gil Vicente v Moreirense