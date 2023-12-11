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11 Aralık İstanbul baraj doluluk oranları: İstanbul'da barajların yüzde kaçı dolu?

11 Aralık İstanbul baraj doluluk oranları: İstanbul'da barajların yüzde kaçı dolu? 11 Aralık itibariyle İstanbul'da bulunan barajlardaki su miktarı yükselmeye devam ediyor. İşte bugün itibariyle İstanbul'da bulunan barajlardaki doluluk oranı...