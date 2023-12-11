11 Aralık İstanbul baraj doluluk oranları: İstanbul'da barajların yüzde kaçı dolu?

İstanbul'da yer alan barajların doluluk oranları son dönemde vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor.
İSKİ, İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranlarına ilişkin verileri paylaşmaya devam ediyor.
Bilindiği üzere İSKİ resmi internet sitesi üzerinden barajların doluluk oranlarını günlük olarak aktarıyor.
İstanbul'da bulunan tüm barajlardaki su miktarının 11 Aralık Pazartesi günü itibariyle %39.62 olduğu açıklandı.
Peki, İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranı ne? İşte 11 Aralık 2023 İstanbul baraj doluluk oranları..
Barajların doluluk oranları
11 Aralık 2023 Pazartesi günü itibariyle İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları şu şekilde;
- Elmalı : % 88,38
- Ömerli : % 64,4
- Darlık : % 56,86
- Alibeyköy : % 50,89
- Istrancalar : % 40,47
- Büyükçekmece : % 25,05
- Terkos : % 23,67
- Sazlıdere : % 21,08
- Kazandere : % 13,53
- Pabuçdere : % 10,8