11 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 11 Nisan 2023 Salı Süper Loto sonuçları..

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere üç gün yapılır.

Süper Loto çekilişlerini TV üzerinden canlı olarak izleyebilir veya sonuçlar sayfasından çekiliş sonuçlarını takip edebilirsiniz.

Bu haftanın ilk çekilişi olan 11 Nisan 2023 Salı çekilişi bu akşam noter huzurunda gerçekleştirilecek. Çekiliş sonuçlarını aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI