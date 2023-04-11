11 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 11 Nisan 2023 Salı Süper Loto sonuçları.. Şans oyunu tutkunları 11 Nisan 2023 tarihli Süper Loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere üç gün yapılır.

Süper Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilir veya sonuçlar sayfasından çekiliş sonuçlarını takip edebilirsiniz.

Bu haftanın ilk çekilişi olan 11 Nisan 2023 Salı çekilişi bu akşam noter huzurunda gerçekleştirilecek. Çekiliş sonuçlarını aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI