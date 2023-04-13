11 yıllık hasret bitti! Süper Lig'e çıkan ilk takım belli oldu! Spor Toto 1. Lig'de bitime 6 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantileyen ilk takım belli oldu. İşte Süper Lig'de mücadele edecek o takım..

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında dün akşam oynanan Eyüpspor - Gençlerbirliği maçı sonrası Süper Lig'e çıkan ilk takım belli oldu.

Gençlerbirliği'nin Eyüpspor'u 2-0 yenmesinin ardından Yılport Samsunspor, sezonun bitimine 6 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

11 yıllık aranın ardından Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazanan Samsunspor taraftarlarına büyük bir sevinç yaşattı.

En son 2011-2012 sezonunda Süper Lig'de yer alan Samsunspor o sezonu 16. sırada tamamlayarak küme düşmüştü.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki Samsunspor 1. Lig'de şu ana kadar çıktığı 31 maçta 66 puan topladı ve bitime 6 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

20 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Samsunspor geçtiğimiz hafta Göztepe'ye mağlup olarak bu seriyi bozmuştu.

Karadeniz ekibi kalan maçlarda elde edeceği puanlar ile Spor Toto 1. Lig tarihinin en fazla puanla şampiyon olan takımı olmak için mücadele edecek.

Başakşehir'in 2013-2014 sezonunda 78 puanla kırdığı rekoru Samsunspor egale etmeye çalışacak..