12 Aralık 2023 Salı maç programı: Bugün hangi maçlar var?

Futbol ile yakından ilgilenenler bugün oynanacak futbol maçlarının programını öğrenmek istiyor.
Futbolseverler Salı günü oynanacak maçların programını öğrenmek için internette aramalarına hız kazandırdı.
Salı günü oynanacak maçların programını sizler için derledik. Bugün Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden zorlu ve keyifli maçlar sizleri bekliyor.
Peki, 12 Aralık 2023 Salı günü hangi maçlar oynanacak? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..
20:45 Lens - Sevilla
20:45 PSV Eindhoven - Arsenal
23:00 Kopenhag - Galatasaray
23:00 Manchester United - Bayern Münih
23:00 Union Berlin - Real Madrid
23:00 Napoli - Sporting Braga
23:00 Inter - Real Sociedad
23:00 Salzburg - Benfica
22:45 Watford - Ipswich Town
22:45 Huddersfield Town - Preston North End
22:45 Stoke City - Swansea City
22:45 Rotherham United - West Bromwich
22:45 Blackburn Rovers - Bristol City
23:00 Sunderland v Leeds United