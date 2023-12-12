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12 Aralık 2023 Salı maç programı: Bugün hangi maçlar var?

12 Aralık 2023 Salı maç programı: Bugün hangi maçlar var? Futbolseverler 12 Aralık Salı günü oynanacak maçları yakından takip ediyor. İşte bugün oynanacak maçların programı…