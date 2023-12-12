12 Aralık 2023 Salı maç programı: Bugün hangi maçlar var?
ensonhaber.com

Futbol ile yakından ilgilenenler bugün oynanacak futbol maçlarının programını öğrenmek istiyor.

Futbolseverler Salı günü oynanacak maçların programını öğrenmek için internette aramalarına hız kazandırdı.

Salı günü oynanacak maçların programını sizler için derledik. Bugün Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden zorlu ve keyifli maçlar sizleri bekliyor.

Peki, 12 Aralık 2023 Salı günü hangi maçlar oynanacak? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..

20:45 Lens - Sevilla

20:45 PSV Eindhoven - Arsenal

23:00 Kopenhag - Galatasaray

23:00 Manchester United - Bayern Münih

23:00 Union Berlin - Real Madrid

23:00 Napoli - Sporting Braga

23:00 Inter - Real Sociedad

23:00 Salzburg - Benfica

22:45 Watford - Ipswich Town

22:45 Huddersfield Town - Preston North End

22:45 Stoke City - Swansea City

22:45 Rotherham United - West Bromwich

22:45 Blackburn Rovers - Bristol City

23:00 Sunderland v Leeds United