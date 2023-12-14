12 Aralık 2023 Salı maç programı: Bugün kimin maçı var?

Futbol ile yakından ilgilenenler bugün oynanacak futbol maçlarının programını öğrenmek istiyor.
Futbolseverler Perşembe günü oynanacak maçların programını öğrenmek için internette aramalarına hız kazandırdı.
Perşembe günü oynanacak maçların programını sizler için derledik. Bugün UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde birbirinden keyifli maçlar sizleri bekliyor.
Peki, 14 Aralık 2023 Perşembe günü hangi maçlar oynanacak? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..
20:45 Ludogorets Razgrad - FC Nordsjaelland
20:45 Fenerbahçe - Spartak Trnava
20:45 Union Saint-Gilloise - Liverpool
20:45 LASK Linz - Toulouse
20:45 Panathinaikos - Maccabi Haifa
20:45 Rennes - Villarreal
20:45 Slavia Prag - Servette
20:45 Roma - FC Sheriff
20:45 Bayer Leverkusen - Molde
20:45 Karabağ - Hacken
20:45 Zrinjski Mostar - Aston Villa
20:45 Legia Warszawa - AZ Alkmaar
20:45 Ferencvaros - Fiorentina
20:45 Genk - Cukaricki Stankom
20:45 PAOK - HJK Helsinki
20:45 Aberdeen - Eintracht Frankfurt
23:00 Lille - KI Klaksvik
23:00 Slovan Bratislava - Olimpija Ljubljana
23:00 Club Brugge - Bodo/Glimt
23:00 Lugano - Beşiktaş
23:00 West Ham United - Freiburg
23:00 Olympiakos - Backa Topola
23:00 Brighton & Hove Albion v Marsilya
23:00 Ajax - AEK Atina
23:00 Aris Limassol - Sparta Prag
23:00 Real Betis - Rangers
23:00 Sporting CP - Sturm Graz
23:00 Rakow Czestochowa - Atalanta
23:00 Zorya Luhansk - Breidablik
23:00 Maccabi Tel Aviv - Gent
23:00 Viktoria Plzen - FC Astana
23:00 Dinamo Zagreb - Ballkani