12 Aralık 2023 Salı maç programı: Bugün kimin maçı var?
ensonhaber.com

Futbol ile yakından ilgilenenler bugün oynanacak futbol maçlarının programını öğrenmek istiyor.

Futbolseverler Perşembe günü oynanacak maçların programını öğrenmek için internette aramalarına hız kazandırdı.

Perşembe günü oynanacak maçların programını sizler için derledik. Bugün UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde birbirinden keyifli maçlar sizleri bekliyor.

Peki, 14 Aralık 2023 Perşembe günü hangi maçlar oynanacak? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..

20:45 Ludogorets Razgrad - FC Nordsjaelland

20:45 Fenerbahçe - Spartak Trnava

20:45 Union Saint-Gilloise - Liverpool

20:45 LASK Linz - Toulouse

20:45 Panathinaikos - Maccabi Haifa

20:45 Rennes - Villarreal

20:45 Slavia Prag - Servette

20:45 Roma - FC Sheriff

20:45 Bayer Leverkusen - Molde

20:45 Karabağ - Hacken

20:45 Zrinjski Mostar - Aston Villa

20:45 Legia Warszawa - AZ Alkmaar

20:45 Ferencvaros - Fiorentina

20:45 Genk - Cukaricki Stankom

20:45 PAOK - HJK Helsinki

20:45 Aberdeen - Eintracht Frankfurt

23:00 Lille - KI Klaksvik

23:00 Slovan Bratislava - Olimpija Ljubljana

23:00 Club Brugge - Bodo/Glimt

23:00 Lugano - Beşiktaş

23:00 West Ham United - Freiburg

23:00 Olympiakos - Backa Topola

23:00 Brighton & Hove Albion v Marsilya

23:00 Ajax - AEK Atina

23:00 Aris Limassol - Sparta Prag

23:00 Real Betis - Rangers

23:00 Sporting CP - Sturm Graz

23:00 Rakow Czestochowa - Atalanta

23:00 Zorya Luhansk - Breidablik

23:00 Maccabi Tel Aviv - Gent

23:00 Viktoria Plzen - FC Astana

23:00 Dinamo Zagreb - Ballkani