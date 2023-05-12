12 Mayıs 2023 Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ezan vakti Cuma namazını kılacak olan vatandaşlar, yaşadıkları illere göre ezan saatini sorguluyor. Peki, 12 Mayıs Cuma ezan kaçta okunacak? Cuma namazı saat kaçta? İşte İstanbul, Ankara, İzmir öğle ezanı vakti!

İslam dini için mübarek olan cuma günlerinde öğle namazı ayrı bir önem taşıyor.

Yüce Allah, "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." (Cum'a, 62/9-10) buyuruyor.

Öğle ezanı için camide cemaatle buluşmaya gidecek olan Müslümanlar, ezan saatini sorguluyor.

İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir ve diğer illerde yaşayanlar 12 Mayıs 2023 Cuma namazı vakti için arama yapıyor.

Diyanet, bugünkü ezan vakitlerini paylaştı. Peki bugün öğle ezanı saat kaçta? Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il cuma namazı saatleri...

12 Mayıs 2023 İstanbul'da cuma namazı

İstanbul'da bugün Cuma namazı saat 13.05'te kılınacak.

12 Mayıs 2023 Ankara'da cuma vakti

Ankara'da bugün Cuma namazı saat 12.50'de kılınacak.

12 Mayıs 2023 İzmir'de öğle cuma saati

İzmir'de bugün Cuma namazı saat 13:13'te kılınacak.