12 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte 12 Mayıs Cuma On Numara sonuçları! 12 Mayıs tarihli On Numara çekilişi için geri sayım başladı. Şans oyunu tutkunları çekiliş sonuçlarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı..

On Numara çekilişi Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftada 2 gün yapılır.

Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir. Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın.

10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Bu haftanın ikinci ve son çekilişi olan 12 Mayıs 2023 Cuma çekilişi şans oyunu tutkunları tarafından yakından takip ediliyor.

Noter huzurunda yapılacak olan çekiliş sonuçlarını aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI