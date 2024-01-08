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12 Ocak'a kadar devam edecek! O market ayçiçek yağında indirime gitti...

12 Ocak'a kadar devam edecek! O market ayçiçek yağında indirime gitti... Tarım Kredi marketlerinin 6 Ocak ile 12 Ocak tarihleri arasındaki indirimli ürünleri belli oldu. İşte Tarım Kredi marketlerindeki indirimli ürünler..