13 Aralık reyting sonuçları: Sandık Kokusu izleyicileri şaşırttı

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.
Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?
13 Aralık Çarşamba reyting sonuçları
Total'de reyting listesinin ilk sırasında Kuruluş Osman, ikinci sırada Sandık Kokusu, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.
AB'de ise birinci sırada Sandık Kokusu, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada Masterchef Türkiye All Star yer aldı.
20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Sandık Kokusu, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.