13 Nisan 2023 hava durumu raporu: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji, resmi internet sitesinden hava durumuna dair detayları paylaştı. Paylaşılan detaylarda Türkiye'nin tamamının sağanak yağışın etkisinde olduğu görüldü. Peki, yağış ne kadar daha devam edecek?

Hafta başından itibaren Türkiye genelinde yağan sağanak yağış, batıda yerini güneşe bıraktı.

Doğu ve Karadeniz çevrelerinde yağış sürerken, İstanbul ise uzun nbir yağmurun ardından güneşi gördü.

Özellikle batıda sağanak yağış yerini ara sıra güneşe bırakırken, vatandaşlar günün geri kalan kısmında havanın nasıl olacağını merak ediyor.

Dışarı çıkmadan önce hava durumuna hakim olmak isteyenler ise son paylaşılan verileri merak ediyor.

Herhangi bir olumsuzluk yaşamak istemeyenler Meteoroloji'nin sitesine yöneldi.

Özellikle dışarı çıkmaya hazırlananlar bir sürprizle karşılaşmamak için, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Bugün hava nasıl olacak? İşte yanıtı..

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Bitlis, Şırnak, Hakkâri, Siirt ve Batman çevreleri Van’ın güney, Diyarbakır’ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 artacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam saatlerinde Hakkari çevrelerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Siirt ve Batman çevreleri Van’ın güney, Diyarbakır’ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.