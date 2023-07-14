13 Temmuz Perşembe reyting sonuçları açıklandı! İşte zirvenin sahibi... 13 Temmuz 2023 Perşembe günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

13 Temmuz Perşembe reyting sonuçları

Total'de 1. sırada TRT 1'de izleyici ile buluşan "Kendi Düşen Ağlamaz", 2. sırada TV8'de yayınlanan "MasterChef All Star" programı, 3. sırada ise Fox'ta ekranlara gelen "Gülcemal", dizisi yer aldı.

AB'de 1. sırada "MasterChef All Star" , 2. sırada "Kendi Düşen Ağlamaz", 3. sırada ise "Ya Çok Seversen" dizisi yer aldı.

20 ABC+1'de 1. sırada "MasterChef All Star" , 2. sırada "Kendi Düşen Ağlamaz", 3. sırada ise FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL

AB

20 ABC+1