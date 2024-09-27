14 gün boyunca 1 kaşık için, safra kesesini temizleyin... Safra kesesi rahatsızlığı yaşayanlar, günde 1 tatlı kaşığı "keten tohumu yağı" içerek iyileşiyor.

Yağmur Dinç

Safra kesesi, karaciğerin alt kısmında bulunan küçük keseciklere verilen isimdir. Bu keseciklerin görevi, karaciğerde üretilmiş olan safraları biriktirerek yemek sonrasında safraları ince bağırsaklara yönlendirmektir.

Safra kesesi görevini yapmadığında taş veya çamurlaşma gibi sorunlar yaşanabilir. Bu durum ağrılı ve hayat kısıtlayıcıdır.

Safra kesesi rahatsızlıklarını en aza indirmek için beslenmeye doğal formüller eklenebiliyor.

İşte en etkili yöntem...

1 TK KETEN TOHUMU YAĞI

Öğle yemeklerinden önce içilen 1 tatlı kaşığı keten tohumu yağı, safra kesesini iyileştirmede etkilidir.

Safra kesesi taşı ve safra kesesi çamurlaşması için faydalı olan bu yağ, soğuk sıkım ve doğal olmalıdır.

14 gün boyunca düzenli tüketildiğinde, iyileşme sürecini destekler.