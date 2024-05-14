14 Mayıs 2024 güncel altın fiyatları! Gram, çeyrek ve tam altın ne kadar?
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Güncel altın fiyatları arama motorlarında en çok aranlar arasında üst sıralarda yer almaktadır. Altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Özellikle gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatları internette araştırılıyor.

Bugünkü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatlarını sizler için derledik.

Peki, 14 Mayıs 2024 Salı günü altın fiyatlarında son durum ne?

İşte güncel altın fiyatları..

Gram altın

Alış: 2.422,57 TL

Satış: 2.422,96 TL

Çeyrek altın

Alış: 3.924,06 TL

Satış: 4.013,79 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 16.260,00 TL

Satış: 16.506,00 TL

Yarım altın

Alış: 7.823,59 TL

Satış: 8.027,57 TL

Altın ons

Alış: 2.338,37 Dolar

Satış: 2.338,65 Dolar