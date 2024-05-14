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14 Mayıs 2024 güncel altın fiyatları! Gram, çeyrek ve tam altın ne kadar?

14 Mayıs 2024 güncel altın fiyatları! Gram, çeyrek ve tam altın ne kadar? Altın fiyatlarındaki son durum merak uyandırdı. İşte gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatlarındaki son durum..