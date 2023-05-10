14 Mayıs günü seyahat yasağı var mı? Seçim günü seyahat etmek yasak mı? 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşlar seçim günü seyahat yasağı olup olmadığını öğrenmek istiyor. İşte merak edilenler..

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım başladı.

Seçimlere az bir süre kala vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında seçim günü seyahat yasağı olup olmadığı konusu yer alıyor.

Bilindiği üzere Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs günü uygulanacak yasakları geçtiğimiz günlerde açıkladı.

Peki, seçim günü seyahat yasağı olacak mı? İşte merak edilen sorunun cevabı ve 14 Mayıs günü uygulanacak yasaklar listesi..

Seçim günü seyahat yasağı var mı?

Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan yasaklar arasında seyahat yasağı bulunmamaktadır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü vatandaşlar seyahatlerini gerçekleştirebilecekler.

14 Mayıs seçim yasakları

- Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

- Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

- Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.

- Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

- YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

- Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

- Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak. .

- Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak.

- Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek. .