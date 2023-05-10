14 Mayıs Pazar hava durumu! Seçim günü hava nasıl olacak? Meteoroloji il il açıkladı... Seçim günü yaklaşırken hava durumu merak konusu oldu. Vatandaşlar "14 Mayıs'ta hava nasıl olacak?" "Seçim günü hava nasıl olacak?" sorusunu araştırmaya başladı. Meteoroloji, il il hava tahminlerini duyurdu. İşte 14 Mayıs Pazar illere göre hava durumu...

14 Mayıs Pazar günü sandık başına gidecek olan Türkiye, çeşitli konularda yoğun aramalar yapıyor.

Merak edilen bir diğer konusu ise hava durumu oldu. Seçim günü için gözler Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne çevrildi.

Vatandaşlar "Seçim günü hava nasıl olacak" sorusunu araştırmaya başladı.

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 14 Mayıs'ta hava durumu raporları araştırılıyor.

İşte yurtta seçim havası...

14 Mayıs Pazar hava durumu 2023

14 Mayıs Pazar seçim gününde İstanbul'da hava sıcaklığının 19-22 derece arası olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin yapılacağı 14 Mayıs Pazar günü hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.

Hafta boyu etkisini sürdürecek yağışlı sistem pazar günü yurdun batı kesimlerinde etkili olacak.

Orta ve Batı Karadeniz'in içi kesimleri ile Ege Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak, Orta ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Marmara Bölgesi'nin tamamında sağanak etkili olacak.