14 Mayıs seçim günü yasakları neler? İşte madde madde seçim günü yasakları! YSK, 14 Mayıs 2023’te gerçekleşecek olan seçimde uygulanacak yasakları belirledi. Seçim günü yasakları Resmi Gazete’de yayınlandı. Peki 14 Mayıs seçim günü yasakları neler? Hangi yasaklar uygulanacak? İşte madde madde yasaklar…

Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Seçimleri için sandık başına gidecek.

36 siyasi partinin yer alacağı 14 Mayıs seçimlerinde uygulanacak kısıtlamalar belli oldu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs seçim gününde uygulanacak yasakları, oy kullanma saatini ve bir sandıktaki seçmen sayısını belirledi. Kararlar, Resmi Gazete’de yayınlandı.

Seçime kısa bir zaman kala, vatandaşlar uygulanacak olan yasakları araştırmaya başladı. Peki seçimde hangi partiler yer alacak? Seçim günü yasakları neler? İşte merak edilenler…

Seçim günü ne zaman, kaçta?

YSK’nın kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü uygulanacak. Tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Seçim günü yasakları

YSK’nın kararların a göre;

Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır.

Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğini haiz lokantalarda yalnız yemek verilir.

Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz.

Seçim günü saat 18.00’e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasaktır.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ancak radyolarda Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim ile ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilir.

Saat 21.00’den sonra bütün yayınlar serbesttir.

Seçime girebilecek siyasi partiler

Karara göre, seçime girebilecek siyasi partiler, Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Parti, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye Değişim Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ile Zafer Partisi olacak.