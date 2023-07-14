14 Temmuz 2023 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 14 Temmuz 2023 güncel çeyrek altın, gram altın ve ons altın fiyatları...

Altın fiyatları bir çok kişi tarafından düzenli olarak takip ediliyor. Elinde altın biriktiren veya almak isteyenler sık sık güncel altın fiyatlarını araştırıyor.

Gram altın ve çeyrek altın fiyatları en çok merak edilen altın türleri arasında yer alıyor.

Peki 14 Temmuz itibariyle güncel altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel altın fiyatları..

14 Temmuz 2023 güncel altın fiyatları

Gram altın

ALIŞ: 1.644,68 TL

SATIŞ: 1.644,97 TL

Çeyrek altın

Alış: 2.647,99 TL

Satış: 2.707,81 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 10.979,00 TL

Satış: 11.145,00 TL

Yarım altın

Alış: 5.279,43 TL

Satış: 5.415,62 TL

Altın ons

Alış: 1.956,33 Dolar

Satış: 1.956,67 Dolar