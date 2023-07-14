14 Temmuz 2023 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

Altın fiyatları bir çok kişi tarafından düzenli olarak takip ediliyor. Elinde altın biriktiren veya almak isteyenler sık sık güncel altın fiyatlarını araştırıyor.
Gram altın ve çeyrek altın fiyatları en çok merak edilen altın türleri arasında yer alıyor.
Peki 14 Temmuz itibariyle güncel altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel altın fiyatları..
14 Temmuz 2023 güncel altın fiyatları
Gram altın
ALIŞ: 1.644,68 TL
SATIŞ: 1.644,97 TL
Çeyrek altın
Alış: 2.647,99 TL
Satış: 2.707,81 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 10.979,00 TL
Satış: 11.145,00 TL
Yarım altın
Alış: 5.279,43 TL
Satış: 5.415,62 TL
Altın ons
Alış: 1.956,33 Dolar
Satış: 1.956,67 Dolar