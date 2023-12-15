15 Aralık 2023 Cuma maç programı: Bugün hangi maçlar var?
ensonhaber.com

15 Aralık Cuma günü oynanacak futbol maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

Futbolu yakından takip edenler bugün oynanacak futbol maçlarının programını öğrenmek için aramalarına hız verdi.

Cuma günü oynanacak maçların programını öğrenmek isteyenler internette "Bugün kimin maçı var?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Cuma günü oynanacak maçların programını sizler için derledik. Bugün Avrupa'nın en önemli liglerinden birbirinden keyifli maçlar oynanacak.

Peki, 15 Aralık 2023 Cuma günü hangi maçlar oynanacak? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..

İngiltere Premier Lig

23:00 Nottingham Forest v Tottenham

İspanya La Liga

23:00 Osasuna - Rayo Vallecano

İtalya Serie A

22:45 Genoa - Juventus

Almanya Bundesliga

22:30 Mönchengladbach - Werder Bremen

Fransa Ligue 1

23:00 Monaco - Lyon

Hollanda Eredivisie

22:00 NEC Nijmegen - Fortuna Sittard