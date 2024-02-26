15 dakika boyunca koklayın, kiloları cayır cayır yakın Fazla kilolarınızdan hızlı bir şekilde kurtulmak istiyorsanız, bu haber tam size göre! Jennifer Lopez’in de uyguladığı bu yöntemle kısa süre içinde istediğiniz forma kavuşabilirsiniz. 15 dakika koklamanız yeterli…

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Kış aylarında havaların soğumasıyla ve günlerin kısalmasıyla birlikte pek çok insan kendini yemeye veriyor.

İştah artışıyla birlikte soğuk havada egzersiz yapma motivasyonu azalıyor ve kilo artışı kaçınılmaz bir hale geliyor.

Ancak bu durumu tersine çevirip, yaza daha fit girebilirsiniz.

Hızlı bir şekilde kilo vermek isteyenler için ünlülerin de tercih ettiği bir yöntem bulunuyor.

Jennifer Lopez’in uyguladığı bu yöntem, hem hızlı bir şekilde kilo vermenizi sağlıyor, hem de zihinsel olarak kendinizi motive etme konusunda yardımcı oluyor.

15 dakika greyfurt koklayın!

Osaka Üniversitesi'nin yaptığı araştırmada, greyfurt kokusunun iştahı azalttığı ve kilo kaybını hızlandırdığı tespit edildi.

Greyfurt yağının içerdiği aromaların iştahı bastırdığı bilimsel olarak kanıtlanmış durumda.

Ünlüler arasında da popüler olan bu yöntemi uygulayan isimlerden biri de dünya starı Jennifer Lopez. Kaynaklar, Lopez'in gün içinde 3 kez 15 dakika boyunca greyfurt yağı kokladığını belirtiyor.

Ancak, herkesin vücut yapısı farklıdır ve sağlık uzmanına danışmadan uygulanmamalıdır.