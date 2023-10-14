“Tozlu Kuşak” olarak ifade edilen Afrika, Orta Doğu ve Asya Çöllerinin neredeyse tam ortasında yer alan Türkiye, yine etkilenecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamalar kapsamında 15 Ekim Pazar günü ülkemize, Suriye üzerinden yoğun çöl tozu girişi olacak.
Çöl tozunun ilk olarak Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Malatya gibi bölgeye yakın illerimizde etkisini göstermesi bekleniyor.
Korunmak gerekiyor
Doğu Anadolu bölgesindeki illerimize yapılan uyarıda, vatandaşların evde balkon, cam, araç temizliği gibi aktivitelerden uzak durması gerektiği, mümkün olduğunca günün ev içerisinde geçirilmesinin uygun olacağı kaydedildi.
Özellikle çocukların, yaşlıların ve kronik rahatsızlığı bulunanların birkaç gün evde kalmalarının uygun olacağı kaydedildi.