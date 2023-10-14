15 Ekim işaret edildi! "Suriye'den geliyor, evden çıkmayın" Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı incelemeler neticesinde 15 Ekim Pazar günü Suriye'den ülkemize yoğun miktarda çöl tozu gelmesi bekleniyor.

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“Tozlu Kuşak” olarak ifade edilen Afrika, Orta Doğu ve Asya Çöllerinin neredeyse tam ortasında yer alan Türkiye, yine etkilenecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamalar kapsamında 15 Ekim Pazar günü ülkemize, Suriye üzerinden yoğun çöl tozu girişi olacak.

Çöl tozunun ilk olarak Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Malatya gibi bölgeye yakın illerimizde etkisini göstermesi bekleniyor.

Korunmak gerekiyor

Doğu Anadolu bölgesindeki illerimize yapılan uyarıda, vatandaşların evde balkon, cam, araç temizliği gibi aktivitelerden uzak durması gerektiği, mümkün olduğunca günün ev içerisinde geçirilmesinin uygun olacağı kaydedildi.

Özellikle çocukların, yaşlıların ve kronik rahatsızlığı bulunanların birkaç gün evde kalmalarının uygun olacağı kaydedildi.