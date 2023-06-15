15 Haziran 2023 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

Güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Günlük olarak altın fiyatlarının ne kadar araştırılıyor.
Hem altın yatırımcıları hem altın almak isteyenler internette güncel altın fiyatları araştırması yapıyor.
Vatandaşlar arama motorlarında 'Gram altın ne kadar' ve 'Çeyrek altın ne kadar' şeklindeki sorularına yanıt arıyorlar.
Peki, 15 Haziran 2023 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları..
Gram altın
Alış: 1.470,80 TL
Satış: 1.471,09 TL
Çeyrek altın
Alış: 2.374,15 TL
Satış: 2.432,02 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 9,992,00 TL
Satış: 10.002,00 TL
Yarım altın
Alış: 4.733,46 TL
Satış: 4.864,04 TL
Altın ons
Alış: 1.933,33 Dolar
Satış: 1.933,68 Dolar