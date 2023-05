15 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte 15 Mayıs Pazartesi On Numara sonuçları! Şans oyunu tutkunları bu haftanın ilk On Numara çekilişi olan 15 Mayıs tarihli çekiliş için aramalarına hız verdi.

On numara çekilişi her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleşiyor. Bu haftanın ilk on numara çekilişi için geri sayım sürüyor. 15 Mayıs Pazartesi on numara çekilişi sonuçları yakından takip ediliyor. Peki 15 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? 13 Şubat On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı? Haftanın ilk çekiliş olan 15 Mayıs tarihli On Numara çekilişi sonuçları bugün akşam saat 20:00'de belli olacak. Noter huzurunda yapılacak çekiliş sonuçlarını aşağdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN! Nasıl oynanır? Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir. Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.