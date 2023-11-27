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150 binlik evlilik kredisinde detaylar! Nikah ve gelir şartı açıklandı

150 binlik evlilik kredisinde detaylar! Nikah ve gelir şartı açıklandı Devlet tarafından yuva kuracak olan çiftlere 150 bin lira kredi desteği netleşiyor. Şartları açıklanan evlilik kredisinde gleir ve nikah detayı da belirlendi.