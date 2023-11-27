150 binlik evlilik kredisinde detaylar! Nikah ve gelir şartı açıklandı

Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması için gereken süreç tamamlandı.
Petrol, doğalgaz ve maden kaynaklarının gelirinin yüzde 20'si fona gelir olarak aktarılacak.
Banka aracılığı ile verilen kredi sayesinde yeni evlenecek çiftler maddi olarak ferahlayacak.
150 bin lira faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz verilmesi planlanan "evlilik kredisi", deprem bölgelerinden başlayacak.
Yuva kuracak olan çiftler, krediden faydalanmak istiyor. Bu kapsamda öncelikle şartların sağlanması gerekiyor.
Evlilik kredisi almak için nikah ve gelir şartı detayları eklendi. Bu kapsamda "kimler alabilecek" ve "ne zaman verilecek" soruları yanıt buldu.
Önce nikah
Evlenecek gençlere finansal destek sağlayacak 48 ay vadeli 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları e-devlet üzerinden yapılacak. Nikah kıyıldıktan sonra kredi verilecek.
Gelir sınırı
Başvuru yapanın aylık gelirinin asgari ücretin iki katından fazla olmaması şartı aranacak.