150 Euro’ya alıp 4,2 milyon Euro’ya satıp mahkemelik olmuştu! O mahkemeden karar çıktı... Fransa’da bir tüccar 150 Euro’ya ürün alıp 4,2 milyon Euro’ya ürünün satışını yapmıştı. O ürünü satan çift ürünün satış fiyatını duyması üzerine açtığı davada emsal karar verildi. İşte 4,2 milyon Euro’luk ürün ve dava sonucu…

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Fransa’da yaşayan emekli çift, eski Fransız sömürgesi Gabon'da bir koloni valisi olan atalarının evinde bir maske bulmuştu. Çift, buldukları maskeyi 2021 yılında bir tüccara 150 Euro'ya satmıştı.

Ancak çift maskenin 6 ay sonra düzenlenen müzayededeki 4,2 milyon Euro'luk satış fiyatını öğrendiğinde maskenin gerçek değerini çok düşük bir fiyata sattıklarını anladılar. Bunun ardından çif tüccara dava açtı.

Davada karar belli oldu…

Cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre çift açtıkları dava ile tüccarın maskenin değerini gizleyerek kendilerini aldattığını iddia etti. Ancak, mahkeme çiftin maskenin değerini araştırmak için yeterli çaba göstermediğini belirterek tüccarı haklı buldu.

Mahkeme kararında yer alan bilgilere göre, çiftin maskenin "tarihi ve sanatsal değerini araştırmakta yetersiz kaldığını" belirtildi. Ayrıca mahkeme, çiftin maskenin satışını yapmadan önce bir uzmana danışarak, maskenin değerini öğrenmesi gerektiğini vurguladı.

Kararı değerlendiren çiftin avukatı, "Bu karar, bir emsal teşkil ediyor. Bundan böyle, bir profesyonelle iş yapmadan önce başka bir profesyonele danışmak gerekecek" dedi.

Verilen bu kararın, Fransa'da ve diğer Avrupa ülkelerinde, sömürge döneminden kalan Afrika eserlerinin satışını ve geri gönderilmesini gündeme getirmesi bekleniyor.