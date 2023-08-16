16 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? 16 Ağustos Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları..

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Şans Topu haftada Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftada 2 gün çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır.
Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
Bu haftanın ilk çekiliş olan 16 Ağustos 2023 Çarşamba çekilişi bu akşam noter huzurunda gerçekleştirilecek.
Çekiliş sonuçlarını aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.