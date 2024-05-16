16 Mayıs Perşembe güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek ve tam altın ne kadar?
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Güncel altın fiyatları, vatandaşların gündeminde yer alıyor.

Vatandaşlar, güncel altın fiyatlarını öğrenmek için sık sık arama motorlarında araştırma yapıyor.

Perşembe günü itibariyle "Gram altın kaç lira?" ve "Çeyrek altın ne kadar?" gibi sorular arama motorlarında popüler hale geldi.

16 Mayıs 2024 tarihinde, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları merak edilen konular arasında yer alıyor.

Güncel altın fiyatlarını sizler için derledik.

İşte 16 Mayıs 2024 Perşembe güncel altın fiyatları..

Gram altın

Alış: 2.472,06 TL

Satış: 2.472,40 TL

Çeyrek altın

Alış: 3.933,17 TL

Satış: 4.024,35 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 16.306,00 TL

Satış: 16.553,00 TL

Yarım altın

Alış: 7.841,75 TL

Satış: 8.048,70 TL

Altın ons

Alış: 2.387,72 Dolar

Satış: 2.388,07 Dolar