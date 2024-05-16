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16 Mayıs Perşembe güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek ve tam altın ne kadar?

16 Mayıs Perşembe güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek ve tam altın ne kadar? Altın fiyatlarındaki son durum gündemde yer alıyor. İşte gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatlarındaki son durum..