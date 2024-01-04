16 milyona müjde! AK Parti İBB adayı açıklandı mı, kim oldu? "Türkiye bilir" Yerel seçimler kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yeniden seçilecek. İstanbullular, AK Parti adayını merakla bekliyor. Peki, AKP İBB adayı açıklandı mı? İBB adaylığında kimler var? İşte tahmin edilen isimler...

ensonhaber.com

Yerel seçime hazırlıklarına tam gaz devam eden AK Parti, kampanya sürecine başlıyor.

"Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti'dir" sloganıyla çıkılan yolda temayül yoklaması tamamlandı.

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimde aday olarak isimler Megakent sakinleri tarafından merak ediliyor.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayı kim olacak sorusu, 16 milyon İstanbullu tarafından araştırılıyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, mart ayında gerçekleşecek yerel seçimlerle ilgili açıklama yaptı.

İBB AK Parti adayının ne zaman açıklanacağı bu kapsamda netleşti.

Peki, AKP İBB adayı açıklandı mı, kim aday olacak? İşte detaylar...

AK Parti İBB adayı açıklandı mı?

AK Parti seçim beyannamesinin 15 Ocak'ta açıklanacağını ifade eden Ömer Çelik, "Kalan adaylarımızı da o gün açıklayacağız" şeklinde konuştu.

İBB adayı kim olacak?

İBB 2024 adayları için İstanbul Milletvekili olan eski Çevre, Şehircilik ve İklim Murat Kurum, Trabzon Milletvekili olan eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun temayül yoklamasında en çok tercih edilen isimler oldu.