17 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! İşte zirvenin sahibi... 17 Ağustos 2023 Perşembe günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

17 Ağustos Perşembe reyting sonuçları

Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye All Star”, 2. sırada TRT1’de yayınlanan “Kendi Düşen Ağlamaz”, 3.sırada “Fox Ana Haber” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada TRT Spor’da yayınlanan “Beşiktaş-Neftçi Bakü UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme Karşılaşması”, 3.sırada “Kendi Düşen Ağlamaz” yer aldı.