17 Eylül reyting sonuçları: MasterChef eleme gecesi reytingleri altüst etti 17 Eylül 2023 Pazar günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

17 Eylül Pazar reyting sonuçları

Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye All Star”, 2. sırada Atv’de yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster”, 3.sırada “Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada “Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu”, 3.sırada “Kim Milyoner Olmak İster” yer aldı.