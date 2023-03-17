18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi olacak? 18 Mart günü yarım gün mü? Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının tarihi başarılarından olan 18 Mart Çanakkale Zaferi için geri sayım sürmekte. Pek çok vatandaş bugünün yarım gün veya resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki 18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi?

18 Mart Çanakkale Zaferi her sene olduğu gibi bu sene de coşkuyla kutlanacak. Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü için geri sayım devam ediyor. 18 Mart bu sene Cumartesi gününe denk geliyor. Peki 18 Mart günü resmi tatil mi?

18 Mart günü resmi tatil mi?

Ülkemizin önemli günlerinden olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin tatil olup olmadığı sorgulanıyor. Bugün resmi tatil takviminde yer almamakta. 18 Mart tarihi resmi tatil değildir. Bu sebeple yarım gün mesai olması da beklenmiyor.

18 Mart Çanakkale Zaferi günü, okullarda ve bazı resmi kurum ve kuruluşlarda, özel şekilde hazırlanmış olan törenlerle birlikte kutlanmakta. Fakat bu önemli gün, belirlenmiş olan resmi tatil günleri arasında bulunmuyor.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin anlam ve önemi nedir?

18 Mart 1915 tarihinde Osmanlı ordusu tarafından bozguna uğratılmış ve Çanakkale Savaşı’nın deniz savaşı bölümü sonlanmıştır.

Çanakkale Savaşı ve Çanakkale Muharebeleri, Gelibolu Yarımadası’nda Osmanlı İmparatorluğu ve İtilaf Devletleri arasında yaşanmıştı. I. Dünya Savaşı sırasında yaşanan muharebeler 1914-1916 seneleri arasında meydana gelmişti.

İtilaf Devletleri, Osmanlı’nın başkenti İstanbul’u alarak İstanbul ve Çanakkale boğazlarının kontrolünü kendi eline geçirmek için, ve Rusya ile güveli bir erzak tedarik, askeri ikmal yolu açmak için Çanakkale Boğazı’nda karar kılmıştı. Fakat Türk askeri büyük mücadele vermiş ve mücadele sonrası savaş İtilaf Devletleri’nin mağlubiyet yaşamasıyla sonlanmıştır.