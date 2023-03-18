18 Mart'ta kargolar çalışıyor mu? Bugün kargo ve PTT'ler açık mı, kapalı mı? 18 Mart Çanakkale Zaferi gününde kargo ve PTT'lerin hizmet verip vermediği merak ediliyor. 18 Mart gününün resmi tatil olmadığı biliniyor. Peki bugün kargo ve PTT'ler çalışıyor mu?

18 Mart Çanakkale Zaferi günü sipariş vermek isteyen kişiler kargo ve PTT'lerin çalışıp çalışmadığı sorguluyor. Pek çok kişi internet üzerinde konu hakkında araştırmalar yapıyor. Peki ülkemiz için önemli zaferlerden olan 18 Mart Çanakkale Zaferi gününde kargolar çalışıyor mu?

18 Mart'ta kargolar çalışıyor mu?

18 Mart'ta kargoların çalıştığı bilinmektedir. 18 Mart Çanakkale Zaferi günü ayrıca resmi tatil günleri arasında da bulunmamaktadır.

Ancak merkez PTT’ler dışında diğer tüm PTT şubelerinin Cumartesi günleri açık olmadığı bilinmekte.

Sadece belli bölgelerde bulunan PTT şubelerinin Cumartesi günü saat 13.30'a kadar hizmet verdiği bilinmektedir.

Kargoların çalışma saatleri de merak ediliyor. Kargolar Cumartesi günleri saat 09.00-13.00 arasında normal düzende çalışmaktadırlar. Bunun yanı sıra gün içinde saat 13.00-17.00 arasında yapılan gönderilerin kabulü ve teslimi ise yalnızca şubelerde yapılmaktadır.