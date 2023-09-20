!19 Eylül reyting sonuçları açıklandı: Yabani dizisinden şaşırtan sonuç! 18 Eylül 2023 Salı günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

19 Eylül Salı reyting sonuçları

Total'de 1.sırada Fox TV’de izleyiciyle buluşan “Yabani”, 2. sırada TV8’de yayınlanan “Masterchef Türkiye All Star”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Müge Anlı Tatlı Sert” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada Atv’de ekrana gelen “Ben Bu Cihana Sığmazam”, 3.sırada “Yabani” yer aldı.