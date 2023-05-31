2 BİN LİRA CEBE GİRECEK! EYT'li, EYT'siz fark etmiyor! O tarihte hesaplarda... Emekli vatandaşların dört gözle beklediği "kurban ikramiyesi", 2 bin lira olarak ödenecek. Vatandaşların cebini güldürecek olan bu destek, Haziran'da hesaplarda olacak. Peki, Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban parası ne kadar, kaç TL? İşte ödeme günü...

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. İslam alemi, kurban ibadetini 2023 yılında 28 Haziran-1 Temmuz arasında gerçekleştirecek. Kurban Bayramı vesilesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı olan bayram ikramiyeleri de hesaplarda olacak. İlk olarak 2018 yılında verilmeye başlanan bayram ikramiyeleri 2023 yılında 2 bin liraya çıkartıldı. Milyonlarca emekli, Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak sorularını araştırıyor. EYT'liler de aynı şekilde ikramiyeden faydalanacak. Peki emeklilere kurban ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte Kurban ikramiyesi detayları... Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman 2023? 2023 yılı Kurban ikramiyelerinin bayramdan en geç 1 hafta önce yani 21 Haziran Çarşamba gününden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.