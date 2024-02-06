2 bölge tehlikede! Felakete hazır olun, o tarihte geliyor... Meteoroloji uzmanları, o bölgelerde yaşayan vatandaşları tarih vererek uyardı. Çığ tehlikesi, ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi felaketlere hazırlıklı olun.

ensonhaber.com

Erzurum’un kuzeyinde yer alan İspir, Pazaryolu, Olur, Uzundere, Şenkaya, Oltu ve Tortum ilçeleri ile çevrelerinde yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, gece saatlerinden itibaren Bayburt çevreleri, Erzurum ve Kars illerinin kuzeyinde kuvvetli (10-20 cm), Ardahan’da ise yoğun (20-50 cm) kar yağışı bekleniyor.

Bölgede rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

Bu nedenle vatandaşlardan, olası risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Olası felaketlere dikkat!

Kuvvetli ve yoğun kar yağışının yanı sıra ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma ve don, tipi, eğimli ve kar örtüsünün yüksek olduğu bölgelerde çığ, çatı uçması gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi.

Meteoroloji yetkilileri, oluşabilecek risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

Ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, buzlanma, don olayı ve çatı uçması gibi risklerin göz önünde bulundurulması ve gerekli önlemlerin alınması konusunda uyarı yapıldı.